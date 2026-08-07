Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Zeuge verständigte am Mittwochmittag (5. August, 12:44 Uhr) die Polizei, weil er einen Einbruch in ein Haus an der Sankt-Vither-Straße feststellte.

Der Melder schilderte den Beamten, dass der Einbruch zwischen Montagmittag (3. August, 12:00 Uhr) und Mittwochmittag (5. August, 12:44 Uhr) erfolgt sein müsste. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige infolge des Wohnungseinbruchsdiebstahls und Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Die Hauseigentümer gaben nach erster erfolgter Einschätzung an, dass Bargeld und Schmuck entwendet worden seien.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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