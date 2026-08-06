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Polizei Duisburg

POL-DU: Neuss/Düsseldorf/Duisburg: Wasserschutzpolizei ermittelt wegen Fischwilderei - Zeugen gesucht

POL-DU: Neuss/Düsseldorf/Duisburg: Wasserschutzpolizei ermittelt wegen Fischwilderei - Zeugen gesucht
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Duisburg (ots)

Ein Angler meldete der Wasserschutzpolizeiwache Düsseldorf am Mittwochmittag (5. August, gegen 12:30 Uhr) eine aufgefundene und fangbereite Fischreuse am linken Rheinufer in Neuss-Uedesheim (Rhein-km 729).

Dem Mann war eine schwarze Schnur aufgefallen, die an einen am Ufer liegenden Stein geknotet war und ins Wasser führte. Nachdem er den Knoten gelöst und an der Schnur gezogen hatte, kam eine Fischreuse zum Vorschein.

Die eingesetzten Beamten stellten die Reuse sicher. In ihr befanden sich ein Stein zum Beschweren sowie organisches Material, bei dem es sich vermutlich um Köder handelt. Fische waren in der Reuse nicht enthalten.

Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen wegen Fischwilderei aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Information: Die Polizei Duisburg ist organisatorisch landesweit für die Wasserschutzpolizei in Nordrhein-Westfalen zuständig.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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