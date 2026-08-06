Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Zivilbeamte beobachteten Drogendeal - Anzeige

Duisbug (ots)

Zivile Polizisten standen am Mittwochnachmittag (5. August, 17:35 Uhr) im Kreuzungsbereich der Albert-Einstein-Straße/Fiskusstraße an einer roten Ampel und beobachteten währenddessen eine Drogenübergabe.

Die Beamten erblickten drei Personen, wie diese untereinander Bargeld gegen Druckverschlusstütchen austauschten. Für eine Kontrolle verständigten die Einsatzkräfte ein weiteres Streifenteam.

Das Trio im Alter von 16 bis 21 Jahren konnte in der Höhe der Alexstraße kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen fanden die Polizisten mehrere Druckverschlusstütchen gefüllt mit Cannabis und Haschisch, ein Handy sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Die Beamten stellten alles sicher und erwirkten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg beim Amtsgericht Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 21-Jährigen von der Borussiastraße. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte Cannabis in einer nicht geringen Menge, Bargeld, eine Feinwaage sowie Verpackungsmaterial und stellten alles sicher.

Nun müssen sich die Männer mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Das Krimimalkommissariat 24 hat die Ermittlungen übernommen.

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