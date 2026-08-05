Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Räuberischer Diebstahl am Stadttheater - Tatverdächtige in Gewahrsam genommen

Duisburg (ots)

Eine 39-Jährige saß am Dienstagabend (4. August, 21:45 Uhr) gemeinsam mit mehreren Personen auf der Treppe des Stadttheaters am Opernplatz. Ihr Mobiltelefon hatte sie neben sich abgelegt. Plötzlich erschien eine alkoholisierte 34-Jährige, nahm das Handy an sich und wollte damit flüchten.

Als die 39-Jährige versuchte, dies zu verhindern, schlug die Tatverdächtige in ihre Richtung und trat sie. Auch der Freund der 39-Jährigen wurde von der 34-Jährigen attackiert. Letztlich gelang es ihm, das Mobiltelefon wieder an sich zu nehmen. Rettungskräfte waren für die beiden nicht erforderlich.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte flüchtete die 34-Jährige zunächst vom Tatort. Die Einsatzkräfte holten sie jedoch ein, fixierten sie und brachten sie zur Polizeiwache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv.

Da die Frau auch auf der Wache randalierte, wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ein Arzt der Frau eine Blutprobe.

Die 34-Jährige muss sich nun wegen des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

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