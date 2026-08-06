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POL-DU: Rahm: Auto kollidiert mit Krad - Fahrer schwer verletzt

POL-DU: Rahm: Auto kollidiert mit Krad - Fahrer schwer verletzt
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Duisburg (ots)

Ein 47-jähriger Autofahrer nahm, nach aktuellem Kenntnisstand, am Mittwochvormittag (5. August, 10:15 Uhr) an der Einmündung Angermunder Straße / Walter-Schönheit-Straße beim Linksabbiegen einem entgegenkommenden Kradfahrer (21) die Vorfahrt.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der 21-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Leichtkraftrad war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte den betroffenen Bereich.

Den 47-jährigen Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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