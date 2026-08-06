Polizei Duisburg

POL-DU: Rahm: Auto kollidiert mit Krad - Fahrer schwer verletzt

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Duisburg (ots)

Ein 47-jähriger Autofahrer nahm, nach aktuellem Kenntnisstand, am Mittwochvormittag (5. August, 10:15 Uhr) an der Einmündung Angermunder Straße / Walter-Schönheit-Straße beim Linksabbiegen einem entgegenkommenden Kradfahrer (21) die Vorfahrt.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der 21-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Leichtkraftrad war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte den betroffenen Bereich.

Den 47-jährigen Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

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