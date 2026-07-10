Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0459 --Durststrecke auf der A27--

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Bremen (ots)

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Ort: Bremen-A 27 Zeit: 09.07.26, 12.50 Uhr

Ein mit Bier beladener Sattelauflieger geriet am Donnerstag auf der Autobahn 27 in Bremen in Fahrtrichtung Hannover in Brand. Verletzt wurde niemand, allerdings sorgte der Einsatz für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Der 50 Jahre alte Fahrer bemerkte kurz vor der Anschlussstelle Industriehäfen nach einem Reifenplatzer einen technischen Defekt an seinem Gespann. Er lenkte den Sattelzug geistesgegenwärtig auf den Ausfädelungsstreifen. Als er nachsah, hatten die Flammen den Auflieger bereits erfasst. Dem Fahrer gelang es noch rechtzeitig, die Zugmaschine vom brennenden Auflieger abzukoppeln und so größeren Schaden zu verhindern.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der mit Bierkisten beladene Auflieger bereits nahezu in Vollbrand. Während des Brandes explodierten mehrere Reifen. Dabei wurde ein Reifen samt Felge gegen einen vorbeifahrenden Audi geschleudert und beschädigte diesen. Ein weiterer Pkw wurde durch Trümmerteile auf der Fahrbahn beschädigt.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Im Anschluss konnte der Verkehr zunächst einstreifig und später wieder zweistreifig an der Einsatzstelle vorbeigeführt werden. Dennoch bildete sich ein Rückstau von bis zu acht Kilometern.

Epilog: Für die Bierladung kam jede Hilfe zu spät. Sie fiel den Flammen zum Opfer und wird den Weg in durstige Kehlen für Trinkpausen leider nicht mehr antreten.

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