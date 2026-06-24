Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Brandbeschädigungen an Pkw

Duisburg (ots)

Am Dienstag (23. Juni) versuchten Unbekannte in der Zeit von 9 bis 10:48 Uhr die Kunststoffverkleidung an einem geparkten Fahrzeug an der Halskestraße in Brand zu setzen. An dem VW T-Cross entstand ein Sachschaden.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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