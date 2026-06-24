POL-DU: Wehofen: Unfall zwischen Pedelec und Renault - Frau schwer verletzt
Duisburg (ots)
Am Dienstagmorgen (23. Juni, 7:20 Uhr) kam es auf der Straße Am Dyck zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin (22) und einem verkehrsbedingt wartenden Renault.
Was geschehen ist:
Eine 41-jährige Renault-Clio-Fahrerin hielt verkehrsbedingt an, als eine Pedelec-Fahrerin mutmaßlich ungebremst mit der Rückseite des Pkw kollidierte und sich hierbei schwer verletzte. Rettungskräfte brachten die junge Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.
Polizisten nahmen den Unfall auf und sperrten für die Dauer der Unfallaufnahme die Straße. Das Verkehrskommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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