Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Festnahme nach Diebstahlsversuch

Duisburg (ots)

Zwei Männer (40 und 43) und eine Frau (45) versuchten am Montagnachmittag (22. Juni, 16:10 Uhr) im Bereich Steinsche Gasse / Universitätsstraße einen angeschlossenen E-Roller zu stehlen. Ein Mitarbeiter der nahegelegenen Stadtbücherei beobachtete sie dabei und informierte die Polizei. Die Beamten konnten die Verdächtigen noch vor Ort antreffen und fanden in der Tasche eines der Männer mutmaßliches Tatwerkzeug. Außerdem stellten sie fest, dass die Männer jeweils einen offenen Haftbefehl hatten. Die beiden Männer wurden am Dienstag (23. Juni) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die 45 Jahre alte Frau muss sich mit einer Anzeige wegen des versuchten schweren Bandendiebstahls auseinandersetzen.

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