Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 7. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 7. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 9. Februar:

B51, Aach-Neuhaus; A64, Pallien; B49, Wittlich; A1, Fell; B51, Newel

Dienstag, 10. Februar:

B41, Birkenfeld; B51, Oberstedem; A60, Prüm; B51, Konz

Mittwoch, 11. Februar:

B41, Niederbrombach; B407, Reinsfeld; B51, Bitburg; L48 Thörnich; B53, Ehrang

Donnerstag, 12. Februar:

B41, Niederbrombach; B51, Newel; B51, Olzheim

Freitag, 13.Februar:

B51, Stadtkyll; B418, Edingen

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 04.02.2026 – 15:01

    POL-PPTR: Amok-Fehlalarm an Trierer Schulen

    Trier (ots) - Am heutigen Mittwoch, 4. Februar 2026, erreichte die Polizei die Meldung über einen Amokalarm am Auguste-Viktoria-Gymnasium in Trier. Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte suchten umgehend die Klassenräume auf, während Polizeikräfte die Schule und auch das angrenzende Max-Planck-Gymnasium absuchten. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Alarm wahrscheinlich durch einen technischen ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:43

    POL-PPTR: Polizei fahndet mit Phantombild nach Angriff auf Prostituierte

    Fließem (ots) - Wir bitten erneut um Mithilfe und fahnden nun öffentlich mit einem Phantombild nach dem möglichen Täter. Zum Fall: Am Sonntag, 30. November, gegen 15 Uhr, griff ein bislang unbekannter Mann am Mitfahrerparkplatz Staffelstein an der L32 bei Fließem eine 23-jährige Prostituierte an. Bei dem Angriff wurde die junge Frau schwer verletzt. Nach ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:30

    POL-PPTR: Betrug durch falschen Spendensammler in Idar-Oberstein

    Idar-Oberstein (ots) - Am Freitag, den 24 Januar hat ein bislang unbekannter Täter, der sich als gehörlosen Spendensammler ausgab, auf dem Parkplatz des Globus-Marktes in Idar-Oberstein eine Frau um mehrere hundert Euro. Der Täter bat um eine Spende, welche durch die Geschädigte per EC-Karte vor Ort gezahlt wurde. Statt der vereinbarten zehn Euro wurde unberechtigt ein nahezu vierstelliger Betrag vom Konto abgebucht. ...

    mehr
