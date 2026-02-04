PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei fahndet mit Phantombild nach Angriff auf Prostituierte

Fließem (ots)

Wir bitten erneut um Mithilfe und fahnden nun öffentlich mit einem Phantombild nach dem möglichen Täter.

Zum Fall:

Am Sonntag, 30. November, gegen 15 Uhr, griff ein bislang unbekannter Mann am Mitfahrerparkplatz Staffelstein an der L32 bei Fließem eine 23-jährige Prostituierte an. Bei dem Angriff wurde die junge Frau schwer verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen attackierte der Mann die Sexarbeiterin nachdem er ihre Dienstleistungen in Anspruch genommen hatte. Ein Zeuge fand die 23-Jährige kurze Zeit später bewusstlos auf dem Parkplatz und brachte sie sofort in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige war inzwischen mit einem unbekannten Fahrzeug vom Tatort geflüchtet. Die Tat wird von der Staatsanwaltschaft Trier als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

Der tatverdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben:

   -	ca. 1,80m groß
   -	auffallend hellbraunes bis blondes, lockiges, mittellanges Haar
   -	bekleidet mit einer dunklen Stoffhose und einer schwarzen 
Winterjacke oder Wintermantel

Das Phantombild kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://s.rlp.de/8ijOO37

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu dem Mann und somit Freier der Prostituierten geben?

Hinweise werden über das Hinweistelefon unter 0651 983 -43900 an die Kriminalpolizei in Trier erbeten. Darüber hinaus wurde ein anonymes Hinweistelefon für Menschen eingerichtet, die ihre Identität bei der Mitteilung von Beobachtungen schützen möchten: +49 152 28 85 49 68.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

