Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Wittlich

Wittlich (ots)

Im Zeitraum vom 19. bis 26 Januar brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße im Wittlicher Stadtteil Bombogen ein.

Die Täter brachen ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude und entwendeten Schmuck und Wertgegenstände. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich die Tat am Donnerstag, dem 22. Januar ereignet haben könnte.

Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0651/983 43390 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.

