Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchtes Tötungsdelikt: Kripo Idar-Oberstein veröffentlicht Personenbeschreibung

Idar-Oberstein (ots)

Am Montagabend, dem 8. Dezember, gegen 18 Uhr verletzten bislang unbekannte Täter einen 19-Jährigen in der Idar-Obersteiner Layenstraße durch einen Messerangriff lebensgefährlich und einen 20-Jährigen durch Schläge mit einem Schlagstock. Wir berichteten bereits am 11. Dezember: https://s.rlp.de/Iu1SioQ

Einer der Täter soll ca. 180 cm groß sowie lockige braune Haare gehabt haben. Der zweite soll ebenfalls ca. 180 cm groß gewesen sein und dunkelblonde bzw. braune kurzrasierte Haare haben. Der dritte Täter soll ca. 170 cm groß gewesen sein und ebenfalls blonde, lockige Haare haben. Die drei Täter dürften im Alter von 18 bis 21 Jahren sein und waren bei der Tatausführung alle dunkel gekleidet. Zudem gibt es Hinweise, dass die Täter mit einem schwarzen Pkw aus dem Zulassungsbezirk Bernkastel-Wittlich geflüchtet sein sollen.

Die Polizei fragt erneut:

Wer hat am Montagabend, den 8.12.2025, gegen 18 Uhr, in der Nähe der Bushaltestelle "Röhrenkump" oder Layenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem möglichen Fahrzeug mit BKS-Kennzeichen der Täter geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter 06781-5610 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

