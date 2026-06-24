Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Pedelec-Fahrer stützt während ein Bus ihn überholte

Duisburg (ots)

Am Dienstagmittag (23. Juni, 14:15 Uhr) verletzte sich ein Pedelec-Fahrer (69) an der Honigstraße/Papiermühlenstraße schwer, als ihn ein Bus überholte und mutmaßlich keinen ausreichenden Abstand einhielt. Der 69-Jährige verlor die Kontrolle über das Pedelec und stürzte.

Zeugen sowie der 30-jährige Busfahrer schilderten den Einsatzkräften, dass es zu keinem Zusammenstoß gekommen sei und der Mann auf dem Zweirad gegen einen Bordstein fuhr und daraufhin stürzte. Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen.

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