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Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Nach Fahrraddieb gefahndet - Landes- und Bundespolizei arbeiten Hand in Hand

Duisburg (ots)

Durch die Zusammenarbeit von Landes- und Bundespolizei konnte gestern Abend (14. Juni 2026) ein Fahrraddieb im Duisburger Stadtgebiet festgenommen werden. Der Mann hatte zuvor im Hauptbahnhof ein hochwertiges E-Bike entwendet. Die Videoüberwachung wies den Kolleginnen und Kollegen den Weg.

Gegen 21.20 Uhr erstattete ein 32-jähriger Geschädigter Anzeige beim Bundespolizeirevier Duisburg. Er hatte sein E-Bike (Wert ca. 3.500 Euro) verschlossen vor einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof abgestellt und kurz darauf das Fehlen des Rades bemerkt. Die Auswertung der Videoüberwachung zeigte den Diebstahl sowie die anschließende Flucht des Täters mit dem Fahrrad in Richtung des Duisburger Stadtgebietes.

Die Bundespolizei leitete umgehend eine Mitfahndung unter Einbindung des Polizeipräsidiums Duisburg ein. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen gelang es Einsatzkräften der Landespolizei wenig später, den 34-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen im Stadtgebiet festzustellen und vorläufig festzunehmen. Das entwendete Bike wurde sichergestellt.

Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat und sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls sowie wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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https://duisburg.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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