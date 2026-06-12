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Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Bilanz eines Verkehrseinsatzes - #LEBEN

Duisburg (ots)

Seit dem Jahr 2024 arbeiten die 47 Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen bereits mit der neuen Fachstrategie Verkehr für mehr Sicherheit auf den Straßen. Überschrieben wird diese Strategie landesweit mit dem Titel #LEBEN. Der Begriff bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt.

Aus diesem Grund führten Einsatzkräfte am Dienstag (9. Juni) im Zeitraum von 15 bis 19 Uhr im Bereich der Dörnerhofstraße Kontrollen von Pkw und Lkw durch.

Die Bilanz des Einsatzes kann sich sehen lassen:

   -	Acht Strafanzeigen, darunter fünf Anzeigen wegen Verstoßes gegen
das PflVersG, eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das KraftStG und 
zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis -	Drei Verwarngelder 
wegen unzureichender Ladungssicherung -	Sieben Verwarngelder wegen 
sonstiger Verstöße -	Ein Verwarngeld wegen Verstoßes gegen 
Sozialvorschriften durch einen Lkw-Fahrer -	Eine 
Ordnungswidrigkeitenanzeige weil der Termin zur Hauptuntersuchung um 
mehr als acht Monate überschritten war

Ausgewählte Sachverhalte im Detail:

Um 15:45 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen weißen Lkw. Weil der bulgarische Führerschein des Fahrers (54) in Deutschland seine Gültigkeit verloren hatte, untersagten die Polizisten im die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen den Halter des Lkw leiteten sie ein Strafverfahren ein, weil er dafür verantwortlich ist, dass sein Fahrzeug nur von Personen geführt wird, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind.

Um 16:35 Uhr stellten die Beamten bei der Kontrolle eines weißen Dacia Duster fest, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug erloschen war. Den Fahrzeugschein stellten sie sicher und entstempelten die Siegel an dem Kennzeichen. Der Fahrer (43) muss sich mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz auseinandersetzen.

Um 17 Uhr kontrollierten die Polizisten den Fahrer (40) eines schwarzen Skoda Octavia. Weil sie den Verdacht hatten, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, führten sie einen Speicheltest durch, der ein positives Ergebnis lieferte. Sie brachten den Mann zur Wache, wo ein Arzt ihm aufgrund des eingeräumten Konsums von Marihuana eine Blutprobe entnahm.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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