Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Zwei Männer verletzen 20-Jährigen

Duisburg (ots)

Zwei junge Männer (21 und 23 Jahre alt) sollen am Freitagabend (12. Juni, 21:30 Uhr) einen 20-Jährigen überfallen haben. Auf dem Hinterhof einer Kirche im Bereich der Straße Auf dem Damm forderten sie nach einem Streit Geld von dem Mann und schlugen und traten ihn schließlich. Außerdem besprühten sie ihn mit Pfefferspray. Als Zeugen dazukamen, flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Beide Männer konnten später durch die Polizei gestellt werden. Dabei verhielt sich der 23-Jährige aggressiv gegenüber der Polizei; er leistete Widerstand und beleidigte mehrere Beamtinnen und Beamte. Bei beiden mutmaßlichen Tätern gab es Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum, sodass ein Arzt beiden Männern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnahm. Beide müssen sich mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auseinandersetzen - der 23-Jährige auch wegen des Widerstandes und der Beleidigung. Der 20-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab und gab an, selbst zum Arzt gehen zu wollen. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

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