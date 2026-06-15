POL-DU: Hochemmerich: Unfall zwischen Auto und E-Scooter
Duisburg (ots)
Am Freitagnachmittag (12. Juni, 13:55 Uhr) kam es auf der Gartenstraße/Krefelder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Pkw.
Eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin querte eine Verkehrsinsel in Fahrtrichtung Gartenstraße und übersah eine in Richtung Neue Krefelder Straße fahrende 18-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die E-Scooter-Fahrerin verletzte sich in Folge der Kollision leicht und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Citroën-Fahrerin blieb unverletzt.
Die Polizisten nahmen den Unfall auf und das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell