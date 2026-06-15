Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Unfall zwischen Auto und E-Scooter

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (12. Juni, 13:55 Uhr) kam es auf der Gartenstraße/Krefelder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Pkw.

Eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin querte eine Verkehrsinsel in Fahrtrichtung Gartenstraße und übersah eine in Richtung Neue Krefelder Straße fahrende 18-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die E-Scooter-Fahrerin verletzte sich in Folge der Kollision leicht und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Citroën-Fahrerin blieb unverletzt.

Die Polizisten nahmen den Unfall auf und das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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