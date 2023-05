Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden/Aldenrade: VW Polo und Mülltonne brennen lichterloh - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (16. Mai) haben Zeugen Feuerwehr und Polizei wegen Bränden alarmiert. Zuerst rückten die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr zu einem VW Polo auf der Wilhelm-Leuschner-Straße aus, der lichterloh in Flammen stand. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr gelöscht wurde, stellte die Polizei den Wagen für weitere Ermittlungen sicher. Um 3:45 Uhr erreichte die Rettungskräfte die nächste Brandmeldung: Feuer in einem Mülleimer an der Straßenbahnhaltestelle "Walsum Betriebshof". Die Flammen zogen auch eine Glasscheibe in Mitleidenschaft. Die Kriminalpolizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

