POL-DU: Dellviertel: Polizei fasst Keller-Einbrecher - Komplize flüchtig

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Montagabend (15. Mai, gegen 18:20 Uhr) einen Keller-Einbrecher gefasst. Bewohner eines Hauses an der Gabelsberger Straße überraschten den 20-Jährigen und seinen bislang unbekannten Komplizen auf frischer Tat. Zu dem Zeitpunkt hatte sich das Duo bereits an drei Kellerräumen zu schaffen gemacht. Die zwei Männer flüchteten in Richtung Sommerstraße.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Einsatzkräfte den 20-jährigen Verdächtigen ausmachen, der sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen muss. Er hatte Diebesgut bei sich, welches die Beamten sicherstellten.

Sein Komplize ist weiterhin flüchtig. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Angaben zu ihm machen können: Er hat schwarze Haare und wird auf etwa 25 Jahre und 1,76 Meter Größe geschätzt. Zum Tatzeitpunkt trug er ein Hemd mit schwarz-grünen Streifen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

