Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: 83-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Mitfahndung

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Seit Dienstagmittag (15. Juni, 11:30 Uhr) wird die 83-jährige Charlotte Schüller vermisst: Die in Buchholz wohnhafte Seniorin war mit einer Verwandten in der Stadtmitte unterwegs, als sie sich im Bereich Landfermannstraße/Mainstraße (Nähe Averdunkcenter) zu Fuß in unbekannte Richtung entfernte. Frau Schüller ist dement und orientierunglos. Sie ist zwar nicht auf Medikamente angewiesen, jedoch besteht mit der aktuellen Witterung bei ihr die Gefahr einer Dehydrierung. Die Vermisste ist etwa 1,50 Meter groß und hat graublonde, kinnlange Haare. Sie war zuletzt mit einer rostbraunen Stoffhose und einer dunklen Bluse mit bunten Print-Applikationen bekleidet. Sie führte eine roten Damenhandtasche mit sich. Wer die gesuchte Person findet, sollte sich umgehend an die Vermisstenstelle des Kommissariats 12 oder an die Kriminalwache wenden, Telefon: 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell