Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 23-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde ein 23-jähriger Audifahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Lippestraße in Höhe des Schleusenwegs am Mittwoch, 22. Januar. Gegen 14.45 Uhr fuhr der 23-Jährige auf der Lippestraße in westlicher Richtung und stieß gegen einen am nördlichen Fahrbahnrand abgestellten Opel Corsa. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entsatnd Sachschaden von ungefähr 10000 Euro. (kt)

