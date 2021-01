Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 28-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Leicht verletzt wurde ein 28-jähriger Kawasaki-Fahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kumper Landstraße/Werler Straße am Mittwoch, 20. Januar. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 31-jähriger Seat Leon-Fahrer auf der Kumper Landstraße in östlicher Richtung. Der 28-jährige Motorradfahrer fuhr dem Seat Leon im Einmündungsbereich der Werler Straße von hinten auf. Der Kawasaki-Fahrer wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Die Kawasaki war nicht mehr fahrbereit und wurde daher abgeschleppt. (kt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell