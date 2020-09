Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Jugendliche werden bei versuchtem Einbruch in einen Kiosk von der Polizei gestellt

Delmenhorst (ots)

Zwei Jugendliche wurden am Sonntagabend, 20. September 2020, zunächst beim Versuch, sich Zutritt zu einem Kiosk zu verschaffen von Zeugen beobachtet und schließlich von der Polizei gestellt.

Die 17-jährigen jungen Männer begaben sich gegen 22:35 Uhr zu dem Kiosk an der Straße 'An den Graften' in Delmenhorst. Zeugen beobachten zunächst Taschenlampenschein und laute Klopfgeräusche an der rückwärtigen Gebäudeseite und verständigten umgehend die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten versuchten die 17-Jährigen zunächst fußläufig zu flüchten, konnten aber schnell gestellt werden.

Bei der Befragung gaben sie die Tat zu. Sie wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben.

Die Jugendlichen erwarten nun Strafverfahren wegen versuchtem Diebstahls.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt.

