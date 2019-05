Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Zwei Einbrüche in einem Haus

Duisburg (ots)

Auf der Kronprinzenstraße in der Nähe zur Marktstraße machten sich Einbrecher am Dienstag (30. April, 16:50 Uhr bis 19:25 Uhr) an gleich zwei Wohnungen eines Hauses ans Werk. An einer Tür kamen die Unbekannten mit ihrer Hebeltechnik nicht weiter und scheiterten. Bei einer zweiten Wohnungstür schafften sie es, durchsuchten die Räume und stahlen Geld, Schmuck sowie eine Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtige im Hausflur oder auf der Straße gesehen haben. Hinweise nimmt das KK 14 unter 0203 280-0 entgegen. (JG)

