Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Nahrungsmittel aus Kühlcontainer gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Zeit von Montag (29. April) um 17:45 Uhr bis Dienstag (30. April) gegen 14:30 Uhr sind Unbekannte in eine Lagerhütte und einen Kühlcontainer eines Biergartens an der Königstraße eingebrochen. Sie stahlen Nahrungsmittel und flüchteten. Die Tatverdächtigen könnten mit einem Fahrzeug aus Richtung Rheindeichstraße angefahren sein. Zeugen, die einen verdächtigen Wagen oder Personen gesehen haben, melden sich bitte beim KK 14 unter 0203 280-0. (JG)

