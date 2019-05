Polizei Duisburg

POL-DU: Voerde: Drachenboot stößt durch Wellenschlag vor Spundwand

Duisburg (ots)

Am Dienstag (30. April, 17:25 Uhr) ist ein mit 14 Personen besetztes Drachenboot auf dem Wesel-Datteln-Kanal in Höhe von Voerde-Friedrichsfeld durch einen Wellenschlag vor eine Spundwand gestoßen. Zehn Fahrerinnen und zwei Fahrer verletzten sich. Sie kamen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Die Fahrerin (57) eines Tankmotorschiffs, welches auf gleicher Höhe mit dem Drachenboot gefahren ist, hatte in Höhe einer Brücke beschleunigt und dadurch den Sog- und Wellenschlag verursacht

