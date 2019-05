Polizei Duisburg

POL-DU: Moers/Duisburg: Unbekannte entsorgen Kühlschränke im Baerler Busch

Bereits am Dienstag nach Ostern (23. April) entdeckte ein Spaziergänger (40) in den frühen Abendstunden an der Verbandsstraße in Höhe der dortigen Autobahnüberführung (A 42) eine größere Anzahl von weggeworfenen Kühl- beziehungsweise Gefrierschränken in einer dicht bewachsenen Böschung. Offensichtlich hatten hier im nördlichen Teil des Baerler Busches Unbekannte mit einem Lkw auf dem Standstreifen der Verbandsstraße gehalten, die Gefriergeräte über die dortige Leitplanke geworfen und damit illegal entsorgt. An allen Geräten waren zuvor die Kompressoren ausgebaut worden. Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt.

Das Zentrale Kriminalkommissariat für Umweltdelikte sucht Zeugen, die in der vergangenen Woche ein verdächtiges Fahrzeug oder Personen dort gesehen haben oder Angaben zu der Herkunft der Kühlgeräte machen können. Hinweise bitte telefonisch an 0203/280-3042. (hau)

