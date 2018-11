POL-RZ: LKW-Fahrer alkoholisiert

Ratzeburg (ots) - Medien-Information der PD Ratzeburg 27. November 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.11.2018 - Ratzeburg

Am 26.11.2018 gegen 10:10 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein LKW-Fahrer auf der engen Robert-Bosch-Straße in Ratzeburg rangierte und dabei rückwärts gegen einen Zaun fuhr. Anschließend legte er sich in seinem LKW schlafen. Die Polizeibeamten weckten den 38-jährigen Fahrer. Dabei stellten sie Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,54 Promille.

Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ein Strafverfahren gem. § 316 StGB - Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Am Zaun entstand nur ein geringfügiger Schaden.

