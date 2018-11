POL-RZ: Raub auf Taxifahrer

Ratzeburg (ots) - Medien-Information der PD Ratzeburg 26. November 2018 | Kreis Stormarn - 25.11.2018 Ahrensburg

Am 25.11.2018 wurde ein Taxifahrer ausgeraubt. Die Täter erbeuteten die Tageseinnahmen und flüchteten.

Gegen 01.35 Uhr ging der 36-jährige Taxifahrer mit den Tageseinnahmen zur Deutschen Bank in der Manhagener Allee, um diese in den Nachttresor zu legen. Kurz bevor er die Bank erreichte, wurde er von hinten von zwei Männern angegriffen und geschlagen. Die Männer raubten dem Taxifahrer das Geld und flüchteten in Richtung Bahnhof. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Männer sollen beide, ca. 25-35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank und mit einer Mütze bekleidet gewesen sein.

Wie viel die Täter erbeutet haben, steht noch nicht fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Raub oder die Täter beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Ahrensburg unter 04102 - 809 0.

