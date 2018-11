POL-RZ: PKW aufgebrochen - Festnahme

Ratzeburg (ots) - Medien-Information der PD Ratzeburg 26. November 2018 | Kreis Stormarn - 26.11.2018 Reinbek

Am 26.11.2018 kam es zu einem versuchten PKW-Diebstahl in Reinbek, bei dem eine Person festgenommen wurde.

Gegen 02:30 Uhr wurde der 46-jährige Geschädigte im Haidkoppelweg durch die Alarmanlage seines PKW geweckt. Als er nachschaute, bemerkte er eine eingeschlagene Scheibe an seinem Audi Q7. Die alarmierte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung einen 27-jährigen Hamburger in der Nähe des Tatortes feststellen. Der Hamburger ist bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen.

