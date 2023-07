POL-MTK: Schlägerei am Bahnhof - Polizeibeamter verletzt +++ Exhibitionist zugange +++ Taschendiebe unterwegs +++ Kind bei Unfall verletzt +++ Nach Unfall Zettel hinterlassen - Unfallflucht

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Schlägerei am Bahnhof - Polizeibeamter verletzt, Hofheim, S-Bahnhof, Freitag, 07.07.2023, 19:45 Uhr

(da)Am Freitagabend wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizeistation Hofheim angegriffen, nachdem sie zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof Hofheim gerufen worden waren. Gegen 19:45 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass etwa zehn Personen im Bereich des Hofheimer Bahnhofs aufeinander einschlagen und mit Flaschen werfen würden. Vor Ort trafen die Polizeibeamtinnen und -beamten auf sechs Personen an den Bahnsteigen des S-Bahnhofs. Drei der Angetroffenen richteten ihre Aggressionen nun direkt gegen die Einsatzkräfte und griffen diese an. Nachdem einer unvermittelt nach einem Polizeibeamten schlug und daraufhin festgenommen wurde, versuchten seine beiden Kumpane nacheinander die nun folgenden Festnahmen zu stören, indem sie zielgerichtet nach den eingesetzten Kräften schlugen und traten. Hierdurch verletzten sie einen Beamten leicht. Die Befreiungsversuche scheiterten und so wurden die drei schlussendlich festgenommenen Männer im Alter von 18, 20 und 25 Jahren allesamt auf die Polizeistation Hofheim gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Was der genaue Auslöser und die Umstände der vorherigen Auseinandersetzung an den Gleisen waren, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter (06192) 2079-0 entgegen. Da sich die Kontrahenten im Zuge der Auseinandersetzung auch wiederholt im Gleisbett befanden, musste der Bahnverkehr zeitweise eingestellt werden.

2. Exhibitionist zugange,

Hattersheim, Bahnhofplatz, Sonntag, 09.07.2023, 19:20 Uhr

(da)Am Sonntagabend hat sich ein unbekannter Mann am Hattersheimer Bahnhof in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Der Mann soll sich gegen 19:20 Uhr am Bahnsteig aufgehalten und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Aus diesem Grund fahndet die Polizei nun nach einem 50-60 Jahre alten Mann. Dieser sei ca. 1,70m groß gewesen und habe über eine kräftige Statur, weiße Haare, einen Dreitagebart und einer Brille verfügt. Weiterhin soll er ein kariertes Hemd, eine lange, verdreckte Jeanshose sowie eine graue Unterhose getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

3. Einbruch in Mehrparteienhaus,

Kriftel, Paul-Duden-Straße, Samstag, 08.07.2023, 16:15 Uhr

(da)Unbekannte sind am Samstag in eine Wohnung in Kriftel eingestiegen. Die Einbrecher verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Paul-Duden-Straße, um dann die Innenräume nach potentiellem Stehlgut zu durchsuchen. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können noch keine Angaben zum möglichen Stehlgut gemacht werden. Ein Nachbar beobachtete jedoch zwei verdächtige Männer, die sich zum möglichen Tatzeitpunkt gegen 16:15 Uhr vor der Wohnung aufhielten. Es handelte sich um einen ca. 1,80m großen Mann mit schwarzen Haaren, dunkler Kleidung und einer Bauchtasche. Sein Begleiter war ca. 1,70m groß, hatte ebenfalls schwarze Haare und trug ein ein camouflage-farbenes T-Shirt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

4. Taschendiebe in Hofheim und Schwalbach unterwegs, Schwalbach, Avrillestraße, Donnerstag, 06.07.2023, 14:00 Uhr, Hofheim, Bahnhof, Freitag, 07.07.2023, 18:50 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen wurden zwei Taschendiebstähle im Main-Taunus-Kreis bekannt. Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr stahlen Unbekannte in Schwalbach das Portemonnaie eines Mannes, als dieser sich in der Avrillestraße aufhielt. Im Anschluss nutzen die Diebe noch die im Portemonnaie enthaltene Kreditkarte, um mehrere Hundert Euro Bargeld abzuheben. In Hofheim stahlen zwei Taschendiebe das Mobiltelefon eines Mannes, als dieser aus der S-Bahn ausstieg. Unter dem Vorwand, ihm beim Ausladen seines Fahrrads aus der Bahn zu helfen, sprachen die Diebe den Mann an. Kurze Zeit später bemerkte er den Verlust seines Mobiltelefons. Er konnte die beiden Taschendiebe noch in unmittelbarer Nähe antreffen und sein Handy zurückfordern. Diese händigten das Telefon aus und flohen dann in unbekannte Richtung. Einer der Männer war ca. 1,90m groß, hatte eine schlanke Statur und trug ein weißes T-Shirt sowie eine kurze, pinkfarbene Hose. Sein Komplize war ca. 1,70m groß, ebenfalls schlank und trug ein dunkles T-Shirt. Weiterhin beschrieb der Geschädigte die beiden mit einem "westeuropäischen Erscheinungsbild". Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

5. Einbruch in Fitnessstudio,

Kelkheim-Münster, Industriestraße, Donnerstag, 06.07.2023, 23:00 Uhr bis Freitag, 07.07.2023, 06:00 Uhr

(da)In der Nacht auf Freitag brachen Unbekannte in ein Fitnessstudio in Kelkheim-Münster ein. Demnach verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu den Innenräumen des Studios und stahlen hier Bargeld sowie diverses Fitnesszubehör. Da bisher keine Hinweise hinsichtlich der Tatverdächtigen vorliegen, bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Ihre Hinweise werden unter (06196) 2073-0 entgegengenommen.

6. Kind bei Unfall mit PKW verletzt,

Bad Soden, Rohrwiesenweg, Freitag, 07.07.2023, 16:00 Uhr

(da)Am Freitagnachmittag wurde ein Kind auf seinem Fahrrad bei einem Unfall mit einem PKW verletzt. Gegen 16:00 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit ihrem BMW den Rohrwiesenweg in Bad Soden, als plötzlich ein 13-jähriger Junge vom Bürgersteig auf die Straße gerollt sein soll. Es kam zum Zusammenstoß beider Beteiligter, im Zuge dessen der Junge leicht verletzt wurde und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

7. Nach Unfall Zettel hinterlassen - Unfallflucht, Kelkheim, Gundelhardtstraße, Mittwoch, 05.07.2023, 10:00 Uhr bis Samstag, 08.07.2023, 19:30 Uhr

(da)Dass das Hinterlassen eines Zettels nach einem Unfall nicht zielführend und auch strafrechtlich der falsche Weg ist, zeigte sich am Samstagabend in Kelkheim. Als eine Kelkheimerin gegen 19:30 Uhr zu ihrem in der Gundelhardtstraße geparkten VW Touran kam, musste sie feststellen, dass ihr rechtes Rücklicht zerstört sowie der Rechte Kotflügel zerkratzt worden war. Vermutlich hatte jemand beim Vorbeifahren ihren PKW gestreift. Neben dem Schaden bemerkte die Kelkheimerin noch einen Zettel mit einer Telefonnummer an ihrem PKW. Hierauf hatte die verursachende Person eine Rückrufnummer hinterlassen. Nun war der Zettel jedoch nicht mehr vollends leserlich und somit keine Kontaktaufnahme möglich.

Dieser Fall zeigt eindrücklich, dass das Hinterlassen eines Zettels nicht ausreichend ist, wenn man einen Verkehrsunfall verursacht hat. Sollten Sie trotz einer angemessenen Wartezeit die Verantwortlichen des beschädigten Fahrzeugs nicht antreffen, kontaktieren Sie umgehend die Polizei. Hier werden Ihre Personalien aufgenommen und die Verantwortlichen über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Nur so ist eine ordnungsgemäße Schadensregulierung möglich. Das bloße Hinterlassen eines Zettels stellt, wie in diesem Sachverhalt, eine Verkehrsunfallflucht dar. Im vorliegenden Fall ermittelt nun der Regionale Verkehrsdienst und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter (06192) 2079-0 entgegengenommen.

