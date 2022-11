Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfall im Sechsheldener Kreisel +Pritschenwagen samt Werkzeug geklaut+ Polizisten bedroht und angegriffen + Autos aufgebrochen und durchwühlt

Dillenburg (ots)

Haiger- Unfall im Sechsheldener Kreisel

Zwei Verletzte gab es nach einem Unfall gestern Abend (10.11.2022) im Sechsheldener Kreisel zu verzeichnen. Eine 39-Jährige war mit ihrem Renault Clio den Kreisel auf der B277 von Sechshelden in Richtung Dillenburg unterwegs. Ein 16-jähriger Motorradfahrer fuhr aus Richtung Haiger kommend in Richtung Dillenburg. Im Kreisel überholte er den schwarzen Clio und kollidierte bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr mit dem Renault. Bei dem Zusammenstoß geriet die schwarz-orangefarbene Aprillia KX ins Rutschen, die 16-jährige Sozia fiel vom Krad und verletzte sich. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Renault wird mit 5.000 Euro, der an der Aprillia mit 3.000 Euro beziffert.

Herborn- Pritschenwagen samt Werkzeug geklaut

In der Konrad-Adenauer-Straße stahlen Unbekannte gestern Nachmittag (10.11.2022) einen Pritschenwagen. Der blaue Iveco stand am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 43. Zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr stiegen die Diebe in das Fahrzeug, das offenbar unverschlossen abgestellt war und starteten mit dem im Zündschloss steckenden Originalschlüssel den Iveco. Im Klein-Lkw befanden sich zudem mehrere hochwertige Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf 17.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den bisher unbekannten Dieben oder dem Verblei des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Polizisten bedroht und angegriffen

Zeugen meldeten in der vergangenen Nacht (11.11.2022) einen Randalierer in der Bergstraße. Wetzlarer Polizisten eilten herbei und trafen den Mann gegen 00:50 Uhr an. Bei erblicken der Streifenbesatzung schrie er die Beamten an und schlug mehrfach in deren Richtung. Immer wieder beleidigte er die Ordnungshüter mit Worten wie "Fickt Euch, ihr Arschlöcher", sowie "Scheiß Polizei". Als der 40-Jährige erneut auf die Polizisten losging, stießen diese ihn zu Boden. Er stand umgehend auf und schrie, die Beamten würden dies bereuen. Mit geballten Fäusten griff er die Ordnungshüter an, die daraufhin den Diensthund einsetzen. Mit einem Biss konnte dieser den Angriff auf die Polizisten abwehren, die den aus Wetzlar stammenden Mann nun festnehmen konnten. Der Hundebiss wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt. Der stark alkoholisierte Mann musste seinen Rausch in den Zellen der Polizei ausschlafen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Angriffs auf die Polizeibeamten rechnen.

Lahnau-Atzbach: Autos aufgebrochen und durchwühlt

Zwei Hundebesitzerinnen stellten ihre Autos gestern Nachmittag (10.11.2022), um 16:00 Uhr, auf dem Waldparkplatz am "Kohlgrund" in Atzbach ab um eine Runde mit ihren Vierbeinern zu gehen. Als sie gegen 17:15 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie, dass an beiden Fahrzeugen die vorderen Scheiben der Beifahrerseite eingeschlagen waren. Unbekannte hatten in die Autos gegriffen und die Handschuhfächer durchwühlt. Gestohlen wurde offenbar nichts. Der Schaden an dem weißen Audi A4 und am blauen VW Caddy beläuft sich jeweils auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

