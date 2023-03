PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Frau auf Feldweg bei Flörsheim geschlagen +++ Einbrecher in Sulzbach am Vormittag ertappt +++ Polizeikontrollen im Kreisgebiet - 32-jähriger leistet Widerstand

Hofheim (ots)

1. Unbekannter schlägt Frau auf Feldweg ins Gesicht, bei Flörsheim am Main, Sandweg, zwischen Keramag und Hochheim am Main, Dienstag, 21.03.2023, 06:45 Uhr

(jn)Am Dienstagmorgen ist eine 43-jährige Hochheimerin von einem unbekannten Mann in der Feldgemarkung zwischen Flörsheim und Hochheim ins Gesicht geschlagen worden. Im Rahmen ihrer Anzeigenerstattung am Nachmittag des Tattages berichtete die Geschädigte, dass sie um 06:45 Uhr auf dem Feldweg zwischen Keramag und Hochheim unterwegs gewesen sei, als sie von zwei etwa 20 bis 25 Jahre alten Männern um eine Zigarette gebeten wurde. Sie lehnte ab, woraufhin einer der beiden ausholte und der 43-Jährigen ins Gesicht schlug. Der Täter wurde von ihr als 1,90 Meter groß und stämmig beschrieben. Er soll einen schwarzen Adidas-Kapuzenpullover mit grünen Streifen sowie eine dunkle Jogginghose getragen haben. Der Begleiter sei etwas kleiner und blond sowie mit einem orangefarbenen Oberteil und blauer Jeans bekleidet gewesen.

Hinweise zu dem Duo erbittet die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

2. Zahlreiche Verkehrskontrollen im Kreisgebiet - 32-Jähriger leistet Widerstand, Schwalbach am Taunus, Landesstraße 3005, Hofheim am Taunus, Landesstraße 3018 zwischen Hofheim und Zeilsheim, Dienstag, 21.03.2023 bis Mittwoch, 22.03.2023

(jn)Im Kreisgebiet gab es am Dienstagabend sowie in der Nacht zum Mittwoch mehrere Verkehrskontrollen, bei denen Polizistinnen und Polizisten aller vier Stationen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer überprüften. Neben dem für Straftäter abschreckenden Charakter, kam es den eingesetzten Beamten darauf an, alkoholisierte oder von Drogen berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

Ab 16:30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte auf der L 3005 bei Schwalbach etwa 80 Pkw sowie mehr als 100 Fahrzeuginsassen samt der mitgeführten Dokumente. Dabei wurden etwa 20 Verstöße, vorwiegend Ordnungswidrigkeiten, festgestellt. Ein 52-jähriger Uber-Fahrer, der ohne Gurt unterwegs war, verweigerte zunächst jegliche Kooperation mit den Polizisten, so dass er sein Fahrzeug verlassen musste, damit seine Identität festgestellt werden konnte. Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet und wegen des unangebrachten Verhaltens eine entsprechende Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde verschickt. Diese wird nun prüfen, inwiefern der Mann charakterlich zur aktiven Verkehrsteilnahme geeignet ist. Ein weiterer trauriger Höhepunkt der Verkehrsmaßnahme war ein 32-jähriger Kronberger, der gegen 20:45 Uhr angehalten wurde und bei dem Alkoholgeruch wahrnehmbar war. Im Verlauf der Überprüfung wurde der Mann zunehmend aggressiver, drohte den Polizisten und behinderte die polizeilichen Maßnahmen. Als er das Fahrzeug verlassen sollte, leistete er aktiven Widerstand, so dass er letztlich aus dem Pkw gezogen und gefesselt werden musste. Dabei erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine medizinische Untersuchung ab. Er kam zwecks Blutentnahme mit auf die Wache, wo unter anderem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn eingeleitet wurden. Zudem war sein Pkw von der Zulassungsbehörde zur Entstempelung ausgeschrieben, was weitere Konsequenzen nach sich zog.

Im Verlauf weiterer Verkehrskontrollen wurden mehrere Zufahrtsstraße der Bundesautobahnen im Main-Taunus-Kreis kontrolliert. Bei einer Kontrolle zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr auf der L 3018 zwischen Hofheim und Zeilsheim stellten die Beamten eine Handvoll Ordnungswidrigkeiten sowie drei Autofahrer fest, die zuvor Alkohol getrunken hatten. Bei zweien lag der gemessene Wert unter 0,3 Promille. Folglich hatten die beiden keine Konsequenzen zu befürchten. Anders ein 28-jähriger Frankfurter, der knapp zwei Promille intus hatte und bei dem darüber hinaus ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain reagierte. Für ihn endete die Fahrt und nach einer Blutentnahme. Er muss sich nun auf weitere strafrechtliche Konsequenzen einstellen.

3. Schadensträchtiger Diebstahl aus Lagerraum, Flörsheim am Main, Mariechen-Graulich-Straße, Montag, 20.03.2023, 22:00 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 01:30 Uhr

(jn)In der ersten Hälfte der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte Werkzeug von noch unbekanntem Wert aus einem Lagerraum in Flörsheim gestohlen. Derzeitigen Erkenntnissen nach gelangten die Täter zwischen 22:00 Uhr und 01:30 Uhr gewaltsam auf das Gelände mit dem Lagerraum in der Mariechen-Graulich-Straße, wo sie mehrere Hubwagen mit Werkzeug abtransportierten und allem Anschein nach mit einem Fahrzeug wegbrachten.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 entgegengenommen werden.

4. Hoher Sachschaden bei versuchtem Pkw-Diebstahl, Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße, Montag, 20.03.2023, 20:45 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 09:00 Uhr

(jn)Den Spuren zufolge kam es in der Nacht zum Dienstag zu einem versuchten Autodiebstahl in Hochheim. Zwar konnte das Fahrzeug nicht gestohlen werden, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro. Der blaue Hyundai parkte in der Massenheimer Landstraße gegenüber der Feuerwehr. Augenscheinlich schlugen der oder die Täter eine Fahrzeugscheibe ein, öffneten eine Fahrzeugtür und versuchten den Pkw kurzzuschließen. Dies misslang ebenso wie die Suche nach potentieller Beute in dem Fahrzeuginneren. Die Autoknacker flüchteten schlussendlich mit leeren Händen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

5. Einbrecher Duo wird ertappt und flüchtet, Sulzbach (Taunus), Eschborner Straße, Dienstag, 21.03.2023, 11:00 Uhr

(jn)Unverrichteter Dinge sind am Dienstagvormittag zwei Einbrecher in Sulzbach geflüchtet, nachdem sie beim Hebeln von einem Zeugen erwischt worden waren. Um 11:00 Uhr entdeckte der Zeuge die beiden 20 bis 25 Jahre alten, schwarz gekleideten Männer mit dunklen Haaren und dunklerem Teint an der Eingangstür eines in der Eschborner Straße gelegenen Wohnhauses hebelnd. Als er das Duo nach ihrem Tun fragte, rannte es in Richtung Bahnhofstraße davon. Durch die Hebelversuchte an der Tür entstand ein dreistelliger Sachschaden.

Weitere Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0.

6. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Hochheim, Herderstraße, festgestellt: Dienstag, 21.03.2023

(sun)Am Dienstag wurde der Polizei gemeldet, dass in Hochheim ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Unbekannte Täter öffneten den Zigarettenautomaten in der Herderstraße, indem sie ihn gewaltsam öffneten und anschließend mehrere Hundert Euro Bargeld entwendeten. Der Sachschaden wird auf circa 250 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Flörsheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

7. Nach Auffahrunfall im Krankenhaus,

Hattersheim am Main, Nassauer Straße, Dienstag, 21.03.2023, 16:14 Uhr

(jn)Bei einem schweren Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in Hattersheim sind zwei Personen mit leichteren Verletzungen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden. Die beteiligten Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallaufnahme zufolge fuhr ein 48-jähriger Mann um 16:14 Uhr die Nassauer Straße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße, als er aus bislang ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Citroen auffuhr. Durch die Kollision lösten die Airbags beider Fahrzeuge aus und die zwei Fahrzeuginsassen des Citroens mussten ärztlich behandelt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn, auf welche Kraftstoff ausgelaufen war, musste die Nassauer Straße zwischen der Lorsbacher und der Frankfurter Straße gesperrt werden.

8. Verletzte nach Zusammenstoß mit Straßenbeleuchtung, Flörsheim am Main, Weilbacher Straße, Rheinallee, Dienstag, 21.03.2023, 17:09 Uhr

(jn)Eine vorübergehend gesperrte Straße sowie zwei leichtverletzte Fahrzeuginsassen waren die Folge eines selbstverschuldeten Verkehrsunfalles, der sich am frühen Dienstagabend in Flörsheim ereignete. Zeugenaussagen folgend befuhr eine 25-jährige Opel-Fahrerin aus Flörsheim um 17:09 Uhr die Weilbacher Straße in Fahrtrichtung Höllweg. Im Kreuzungsbereich der Rheinallee bog die Frau nach links in Fahrtrichtung der Landesstraße 3006 ab, wobei sie die Kontrolle über ihren Opel verlor und mit einer Straßenlaterne auf dem Bürgersteig kollidierte. Sowohl die Frau als auch ihr Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, die im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der beschädigte Wagen wurde abgeschleppt, die Laterne von der alarmierten Feuerwehr demontiert. Diese sperrte dafür den betroffenen Bereich für den Verkehr.

