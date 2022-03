POL-MTK: Exhibitionist festgenommen +++ Polizist verletzt +++ Autoaufbrecher unterwegs +++ Türen halten Einbrechern stand +++ Großraummülltonne in Brand +++ Blitzerreport

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Exhibitionist festgenommen,

Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Donnerstag, 03.03.2022, 12:40 Uhr

(fj)Am Donnerstagmittag nahm die Polizei in Hochheim einen Exhibitionisten fest. Ein 34-jähriger Mann aus Hochheim sprach gegen 12:40 Uhr in der Frankfurter Straße eine 44-jährige Passantin in obszöner Weise an und entblößte sich gleichzeitig. Der stark alkoholisierte Exhibitionist konnte von einer hinzugerufenen Polizeistreife festgenommen werden. Für weitere Maßnahmen wurde er zur Polizeidienststelle gebracht. Zeugenaussagen zu Folge, soll es weitere derzeit noch nicht bekannte Geschädigte geben, die von dem Festgenommenen in ähnlicher Weise angesprochen worden sein sollen.

Die möglichen Geschädigten sowie etwaige weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 an die Kriminalpolizei in Hofheim zu wenden.

2. Polizist verletzt,

Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Donnerstag, 03.03.2022, 17:40 Uhr

(fj)Am späten Donnerstagnachmittag wurde ein Polizist im Rahmen seiner Dienstausübung in Hofheim leicht verletzt. Der Polizei lagen Hinweise auf eine alkoholisierte Person vor, welche beabsichtigte mit einem Pkw loszufahren. Durch eine Polizeistreife konnte ein 79-jähriger Mann gegen 17:40 Uhr auf dem Fahrersitz seines geparkten Pkw am Busbahnhof "Alte Bleiche" angetroffen werden. Der Senior, bei dem Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung feststellbar waren, zeigte sich im Gespräch mit der Streife uneinsichtig. Als er den Fahrzeugmotor habe starten wollen, griff ein Polizeibeamter durch das geöffnete Fahrerfenster, um den Fahrzeugschlüssel zu ergreifen. Der Senior soll dies verhindert haben, indem er das Fenster der Fahrertür schloss, wodurch der Polizeibeamte leicht verletzt wurde. Unmittelbar darauf sei der Senior losgefahren, habe hierbei die Polizeibeamten gefährdet und sich in rücksichtsloser Fahrweise der weiteren Kontrolle entzogen. Im Nachgang wurde der Senior an seiner Wohnanschrift angetroffen. Sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren gegen den Hofheimer wurde eingeleitet.

3. Autoaufbrecher unterwegs,

Bad Soden am Taunus, Sperberstraße und Falkenstraße, Mittwoch, 02.03.2022, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 03.03.2022, 08:00 Uhr

(fj)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Autoaufbrecher in Bad Soden unterwegs und haben aus mehreren Fahrzeugen Gegenstände entwendet. Unbekannte haben bei zwei in der Sperberstraße geparkten Pkw mit einem unbekannten Gegenstand jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Anschließend suchten die Täter in den Fahrzeugen nach Wertgegenständen und entwendeten eine Handtasche samt Inhalt sowie hochwertige Sonnenbrillen. Aus einem in der nahegelegenen Falkenstraße geparkten Pkw entwendeten die Täter eine Geldbörse mit Bargeld, einen Reisekoffer und ein Paket. Die Täter erlangten in den drei Fällen Diebesgut im Wert von etwa 2.200 Euro und verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die Polizei weist immer wieder darauf hin, dass "Gelegenheit Diebe macht". Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld im Auto liegen. Auch Gegenstände wie Kameras oder Taschen locken Langfinger an. Verstecken ist ebenfalls sinnlos, da erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Weitere Informationen zum Thema "Schutz rund ums Kraftfahrzeug" erhalten Sie bei Beratungsstellen der Polizei oder unter www.polizei-beratung.de.

In den vorliegenden Fällen hat die Kriminalpolizei in Hofheim die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Türen halten Einbrechern stand,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Lessingstraße, Mittwoch, 02.03.2022, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 03.03.2022, 08:00 Uhr

(fj)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte in Hofheim-Marxheim in ein Doppelhaus einzubrechen. Die Täter versuchten mit einem Hebelwerkzeug die zwei Hauseingangstüren des Doppelhauses in der Lessingstraße aufzubrechen. Als dies misslang flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an den beiden Türen wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Dieser Einbruchsversuch ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht jeder Einbruch gelingt und Türen oder Fenster den Angriffen der Einbrecher standhalten. Schon mit einfachen Sicherungstechniken kann verhindert werden, dass es den Tätern nicht gelingt, ins Haus oder die Wohnung einzudringen. Nutzen Sie daher das kostenlose Beratungsangebot der Polizeidirektion Main-Taunus. Polizeiliche Berater kommen auch zu Ihnen nach Hause und weisen Sie auf die Schwachstellen ihrer Wohnräume und effektive Sicherungstechniken hin. Einfach unter der Telefonnummer (06192) 2079- 231 anrufen und einen Termin vereinbaren!

5. Großraummülltonne in Brand gesetzt,

Sulzbach (Taunus), Bahnstraße, Donnerstag, 03.03.2022, 23:25 Uhr

(fj) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Bahnstraße in Sulzbach zu einem Brand einer Großraummülltonne. Gegen 23:25 Uhr wurde durch einen Zeugen der Brand des aufgestellten Papierabfallbehältnisses gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein vorsätzliches Entzünden der Großraummülltonne nicht ausgeschlossen werden. Bei umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Donnerstag: B8, Höhe AS Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

