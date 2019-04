PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus für Samstag, den 27.04.2019:

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Gartenhütte, 65795 Hattersheim am Main, Karl-Staib-Straße, 24.04.2019, 16:00 Uhr - 26.04.2019, 14:45 Uhr:

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Grundstück in Hattersheim am Main. Dort brachen sie eine Gartenhütte auf. Über die Höhe etwaigen Stehlgutes liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei in Hofheim hat in dieser Sache Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06192-20790.

2. Wohnungseinbrecher in Kriftel, 65830 Kriftel, Wiesbadener Straße, 23.04.2019, - 26.04.2019, 16:50 Uhr: Unbekannte Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zum Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Kriftel. Die Täter betraten nach derzeitigem Stand nicht das Objekt, sondern flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise in dieser Sache nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter 06192-20790 entgegen.

3. Einbruch in Reihenhaus, 65439 Flörsheim am Main, Wickerer Straße, 12.04.2019, 12:00 Uhr - 26.04.2019, 19:00 Uhr:

Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Reihenhaus. Das Reihenhaus wurde durch die Täter durchsucht und umfangreiches Stehlgut im Wert von ca. 9500EUR entwendet. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei Hofheim nimmt in dieser Sache Hinweise aus der Bevölkerung unter 06192-20790 entgegen.

4. Diebstahl aus Garage, Schwalbach (Taunus), Taunusstraße, 27.04.2019, 05:28 Uhr - 27.04.2019, 05:32 Uhr:

Ein unbekannter Täter öffnete am frühen Samstagmorgen das Garagentor einer Garage im Nahbereich eines Einfamilienhauses in Schwalbach. Der Eigentümer der Garage erwachte durch die Geräusche und sprach den Täter an. Dieser ergriff die Flucht in Richtung Berliner Straße. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 180cm -schlank -dunkle Kleidung und Kapuze -führte eine lange Taschenlampe mit

Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter 06196-96950 entgegen.

Pressemitteilung gerfertigt: i.A. Meyer, POK

