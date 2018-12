POL-BOR: Velen - Berauscht unterwegs

Velen (ots) - Unfreiwillig beenden musste am Dienstag in Velen ein 22-Jähriger seine Fahrt mit dem Auto: Er hatte sich unter dem Einfluss von Drogen ans Steuer gesetzt. Polizeibeamte hatten den Velener gegen 22.50 Uhr auf der Straße Geeste kontrolliert. Ein Drogenvortest schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Die Beamten fertigten eine Anzeige, der junge Fahrer ließ sich eine Blutprobe entnehmen.

