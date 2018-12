POL-BOR: Borken - Baustelle übersehen

Borken (ots) - Ungebremst ist am Dienstag eine 41-jährige Autofahrerin aus Rhede in Borken auf einen Radlader geprallt. Sie erlitt leichte Verletzungen; an ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Rhederin hatte gegen 08.50 Uhr die Straße Landwehr in Richtung Heiden befahren. Sie gab an, aufgrund der tiefstehenden Sonne die Baustelle übersehen zu haben, die sich dort auf ihrem Fahrstreifen befand.

