POL-BOR: Stadtlohn - Wagen beim Rangieren beschädigt

Stadtlohn (ots) - Einen Schaden in Höhe von circa 2.300 Euro hat ein zunächst unbekannter Autofahrer am Dienstag nach einem Unfall in Stadtlohn hinterlassen. Er beschädigte gegen 09.15 Uhr beim Rangieren auf einem Parkplatz einen dort stehenden Wagen und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei den betreffenden Fahrer schnell ermitteln: Der 79-jährige Stadtlohner gab an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben.

