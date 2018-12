POL-BOR: Borken - Betrunken Rad gefahren

Borken (ots) - Alkoholisiert, aber ohne Beleuchtung war ein 39 Jahre alter Radfahrer in der Nacht zum Mittwoch in Borken unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten ihn gegen 03.30 Uhr, als der Borkener den Radweg an der Ahauser Straße befuhr - zudem noch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von 2,1 Promille hin. Für den 39-Jährigen stand die Entnahme einer Blutprobe an; die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell