PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mit Soft-Air-Waffe aus Autofenster hantiert - Polizeieinsatz +++ Wohnungseinbruch

Limburg (ots)

1. Mit Soft-Air-Waffe aus Autofenster hantiert - Polizeieinsatz, Mengerskirchen, Kreisstraße 455, Landesstraße 3046, 16.07.2026, 15:20 Uhr

(pl)Im Bereich von Mengerskirchen wurde am Donnerstagnachmittag aus dem Beifahrerfenster eines fahrenden Autos heraus mit einer Soft-Air-Waffe hantiert, was einen Polizeieinsatz auslöste. Die Polizei wurde gegen 15:20 Uhr von mehreren Verkehrsteilnehmenden auf einen fahrenden BMW aufmerksam gemacht, aus dessen Fenster jemand eine Waffe halten würde. Der beschriebene BMW und die beiden Insassen konnten von Polizeikräften in Mengerskirchen lokalisiert und kontrolliert werden. Im Zuge dessen wurde eine Art "Soft-Air-Waffe" aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Darüber hinaus ergab ein bei dem Fahrer durchgeführter Alkoholtest einen Wert von über 2,2 Promille, was die Sicherstellung des Führerscheins und ein Ermittlungsverfahren zur Folge hatte. Es wurde niemand verletzt oder bedroht.

2. Wohnungseinbruch,

Limburg, Diezer Straße, 15.07.2026, 15:00 Uhr bis 17.07.2026, 02:00 Uhr

(pl)zwischen Mittwochnachmittag und der Nacht zum Freitag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Diezer Straße in Limburg eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9194-0 entgegen

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell