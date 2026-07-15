PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Altkleidercontainer in Brand gesetzt +++ Einbruch in Spielhalle

Limburg (ots)

1. Altkleidercontainer in Brand gesetzt, Beselich-Heckholzhausen, Weilburger Straße, Mittwoch, 15.07.2026, 05:30 Uhr

(kq)Am frühen Mittwochmorgen wurde in Beselich-Heckholzhausen ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt.

Bislang unbekannte Täter setzten gegen 05:30 Uhr in der Weilburger Straße auf bislang unbekannte Weise einen Altkleidercontainer in Brand. Anschließend flüchteten die Unbekannten unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwochmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Weilburger Straße gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06471) 93860 zu melden.

2. Einbruch in Spielhalle,

Limburg an der Lahn, Frankenstraße, Dienstag, 14.07.2026, 04:00 Uhr bis 04:15 Uhr

(kq)In der Nacht zum Dienstag kam es in Limburg zu einem Einbruch in eine Spielhalle.

Drei maskierte Täter verschafften sich zwischen 04:00 Uhr und 04:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Objekt in der Frankenstraße. Hierzu hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten anschließend in die Räumlichkeiten.

Im Inneren brachen die Täter Spielautomaten auf und entwendeten daraus die Geldkassetten. Anschließend flüchteten die Unbekannten in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Frankenstraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

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