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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rüttelplatte entwendet

Limburg (ots)

1. Rüttelplatte entwendet,

Hadamar, Faulbacher Straße, 10.07.2026, 16:00 Uhr bis 13.07.2026, 07:00 Uhr

(pl)In Hadamar wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zur umzäunten Baustelle in der Faulbacher Straße und entwendeten eine Rüttelmaschine im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, setzen Sie sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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