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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Umkleidekabine

Heiligenstadt (ots)

Am späten Nachmittag des 12.06.2026 fand ein Fußballtraining im Heiligenstädter Stadion am Leineberg statt. Auf bisher unbekannte Weise gelangte ein unbekannter Täter in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr in die verschlossene Umkleidekabine des Stadions. Dort durchwühlte er die abgelegten Sachen der Spieler und entwendete Bargeld im Wert von ca. 700,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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