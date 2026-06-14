LPI-NDH: Diebstahl aus Umkleidekabine

Leinefelde (ots) - Am 13.06.2026 / gegen 03:50 Uhr wurde eine augenscheinlich bewusstlose Person in einem verschlossenen grauen Pkw Skoda Fabia auf dem Parkplatz des McDonalds in Leinefelde / Am Kahrenweg gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der 21jährige Fahrzeugführer gegen 02:10 Uhr über die Zeitdauer der Essenszubereitung vom Schnellrestaurant eingeschlafen war. Die Person konnte erfolgreich geweckt werden. ...

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