Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebstahl aus Umkleidekabine
Heiligenstadt (ots)
Am späten Nachmittag des 12.06.2026 fand ein Fußballtraining im Heiligenstädter Stadion am Leineberg statt. Auf bisher unbekannte Weise gelangte ein unbekannter Täter in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr in die verschlossene Umkleidekabine des Stadions. Dort durchwühlte er die abgelegten Sachen der Spieler und entwendete Bargeld im Wert von ca. 700,-EUR.
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