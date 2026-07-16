PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Zwei Männer angegriffen +++ Geschädigter einer Körperverletzung gesucht +++ Gaststätte von Einbrechern heimgesucht +++ Fahrraddiebstahl

Limburg (ots)

1. Zwei Männer im Bereich der Jakob-Mankel-Straße angegriffen, Weilburg, Jakob-Mankel-Straße, 12.07.2026, 15:30 Uhr

(pl)Am Sonntagnachmittag kam es im Bereich der Jakob-Mankel-Straße in Weilburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Männer leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge liefen die beiden 33 und 35 Jahre alten Männer die Straße entlang, als neben ihnen ein weißer Caddy angehalten habe. Aus dem Fahrzeug seien dann drei Personen ausgestiegen und hätten die Geschädigten körperlich angegriffen. Anschließend sei das Trio wieder eingestiegen und mit dem Fahrzeug davongefahren. Einer der Angreifer wurde als ca. 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und etwas kräftiger beschrieben. Die beiden Begleiter seien deutlich jünger, um die 25 Jahre alt, gewesen. Einer wurde als etwa 1,90 Meter groß mit grünen Augen beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

2. Geschädigter einer Körperverletzung gesucht, Weilmünster-Ernsthausen, Weilburger Straße, 15.07.2026, 00:15 Uhr

(pl)Die Polizei sucht den Geschädigten einer Körperverletzung, die sich in der Nacht zum Mittwoch in Weilmünster-Ernsthausen ereignet hat. Die gesuchte Person wurde gegen 0:15 Uhr in der Weilburger Straße von einem 30-jährigen Mann geschlagen. Der Angreifer konnte vor Ort durch die verständigten Polizeikräfte angetroffen werden, der Geschädigte hatte sich jedoch bereits entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Geschädigten oder weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 zu melden.

3. Gaststätte von Einbrechern heimgesucht, Limburg, Barfüßerstraße, 15.07.2026, 01:00 Uhr bis 10:20 Uhr

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Gaststätte in der Barfüßerstraße in Limburg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich zwischen 01:00 Uhr und 10:20 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Fahrraddiebstahl,

Limburg, Industriestraße, 15.07.2026, 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr

(pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Limburg haben Unbekannte am Mittwochvormittag ein mit einem Fahrradschloss gesichertes Fahrrad gestohlen. Die Täter zerschnitten zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr das Fahrradschloss und entwendeten dann das Fahrrad in der Farbe "Coffee" des Herstellers Stevens im Wert von rund 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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