PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: E-Bike aus Keller entwendet +++ Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.E-Bike aus Keller entwendet,

Friedrichsdorf, Seulberg, Rosenweg, Mittwoch, 05.08.2026, 03:40 Uhr bis 03:50 Uhr

(rwn)Ein unbekannter Täter entwendete am frühen Mittwochmorgen ein E-Bike aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Friedrichsdorf.

Zwischen 03:40 Uhr und 03:50 Uhr brach der Unbekannte die Tür eines Kellerabteils gewaltsam auf. Im Anschluss entwendete er ein E-Bike und flüchtete in unbekannte Richtung.

Bei dem entwendeten E-Bike handelt es sich um ein neon-gelbes Mountainbike der Marke "Santa Cruz".

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200 entgegen.

2.Auffahrunfall mit Leichtverletzten,

B456, Oberursel, Friedrichsdorf, Donnerstag, 06.08.2026, 14:25 Uhr

(rwn)Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B456 bei Friedrichsdorf zu einem Auffahrunfall mit leichtverletzten Personen.

Gegen 14:25 Uhr musste der Fahrer eines weißen Renaults verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinterfahrende Skoda-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Renault auf. Der 38-jährige Fahrer und Beifahrer des weißen Renaults wurden infolge des Verkehrsunfalls leichtverletzt. Der Skoda des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Sollten Sie genauere Angaben zum Unfallhergang machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200.

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