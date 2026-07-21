PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann in Spielothek angegriffen +++ Zwei Auseinandersetzungen auf dem Rathausplatz +++ Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mann in Spielothek angegriffen,

Weilrod, Neuweilnau, Mappesmühle, Montag, 20.07.2026, 18.50 Uhr

(da)Am Montag kam es in einer Spielothek in Weilrod-Neuweilnau zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Gegen 18.50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes in das Etablissement in der Straße "Mappesmühle" gerufen. Ersten Zeugenangaben zufolge war dort ein 37-Jähriger mit einem 46-Jährigen aneinandergeraten. Hierbei soll der 37-Jährige mehrfach auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend verließ er das Lokal. Er konnte jedoch kurze Zeit später in einer Usinger Spielothek ausgemacht und festgenommen werden. Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sowie die genauen Abläufe sind nun Bestandteil der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

2. Zwei Auseinandersetzungen auf dem Rathausplatz, Bad Homburg, Rathausplatz, Montag, 20.07.2026,

(da)Am Montagabend kam es auf dem Rathausplatz in Bad Homburg zu zwei Auseinandersetzungen. Zunächst wurde die Polizei gegen 18.30 Uhr zu der dortigen Bushaltestelle gerufen. Dort war ein Mann zuvor von einem Unbekannten beleidigt und anschließend mit einer Pfefferspraypistole bedroht worden. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Kaiser-Friedrich-Promenade. Ersten Ermittlungen zufolge kennen sich der Geschädigte und der Täter flüchtig. Der Täter war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, 24 Jahre alt, hatte braune Haare und trug Jeans sowie ein schwarzes T-Shirt. Bei der Tat war der Täter in Begleitung von zwei Personen. Eine Personenbeschreibung dieser liegt jedoch nicht vor. Gegen 21.30 Uhr kam es zu einem zweiten Polizeieinsatz an der Örtlichkeit. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich mehrere Jugendliche an dem Platz versammelt. Dort soll eine bislang unbekannte Jugendliche einem weiteren Mädchen mehrfach in den Bauch getreten und dieses geschlagen haben. Die Täterin konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Sie war etwa 16 Jahre alt und hatte blonde, glatte Haare. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall, Kreisstraße 739 bei Usingen, Montag, 20.07.2026, 18.45 Uhr

(da)Am Montagabend überschlug sich ein Auto bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 739. Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Skoda auf besagter Straße von Usingen in Richtung Niederlauken. Gleichzeitig fuhr ein 35-Jähriger mit einem Hyundai auf der Landesstraße 3063 von Wilhelmsdorf kommend in Richtung Bundesstraße 275. An der Kreuzung missachtete der Skoda-Fahrer ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt des Hyundai, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai an den Fahrbahnrand geschleudert, während sich der Skoda überschlug und im Straßengraben zum Stehen kam. Alle Insassen, einschließlich des Beifahrers im Skoda, wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

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