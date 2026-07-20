PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 18-Jährigen, Friedrichsdorf

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die am Sonntag, den 19.07.2026, um 19:50 Uhr, veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 18-Jährigen aus Friedrichsdorf kann zurückgenommen werden. Der Mann konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Es wird darum gebeten, dass zur Verfügung gestellte Lichtbild nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
POK Süßbrich
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 09:20

    POL-HG: +++Am Friedrichsdorfer Bahnhof ausgeraubt+++

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 28-jähriger wurde am Bahnhof in Friedrichsdorf ausgeraubt; Friedrichsdorf, Bahnstraße, Bahnhof, Höhe Gleis 1, Samstag, 18.07.2026 gegen 20:25 Uhr Am Samstagabend ist ein 28-jähriger auf dem Friedrichsdorfer Bahnhof an den Gleisen wartend ausgeraubt worden. Der Geschädigte befand sich gegen 20:25 Uhr an Gleis 1 und wartete auf einen Zug. Als die zwei unbekannte Täter sahen, wie sich der ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 21:12

    POL-HG: +++ Suche nach Gleitschirmflieger +++

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Suche nach einem Gleitschirmflieger, Neu-Anspach, Waldgebiete und Feldgemarkung, Samstag, 18.07.2026, 18:25 Uhr (jf) Am Samstagabend gegen 18:25 Uhr beobachteten mehrere Augenzeugen einen Gleitschirmflieger im Bereich Neu-Anspach, welcher sich augenscheinlich in einer Notlage befand. Aufgrund seines Flugverhaltens meldeten mehrere Personen, dass der Gleitschirmflieger möglicherweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren