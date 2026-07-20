PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 18-Jährigen, Friedrichsdorf
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Die am Sonntag, den 19.07.2026, um 19:50 Uhr, veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 18-Jährigen aus Friedrichsdorf kann zurückgenommen werden. Der Mann konnte wohlbehalten angetroffen werden.
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