PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Am Friedrichsdorfer Bahnhof ausgeraubt+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

28-jähriger wurde am Bahnhof in Friedrichsdorf ausgeraubt; Friedrichsdorf, Bahnstraße, Bahnhof, Höhe Gleis 1, Samstag, 18.07.2026 gegen 20:25 Uhr

Am Samstagabend ist ein 28-jähriger auf dem Friedrichsdorfer Bahnhof an den Gleisen wartend ausgeraubt worden. Der Geschädigte befand sich gegen 20:25 Uhr an Gleis 1 und wartete auf einen Zug. Als die zwei unbekannte Täter sahen, wie sich der Geschädigte Bargeld in seine Brusttasche steckte, traten diese an den Geschädigten heran und wollten ihm das Geld nehmen. Nachdem der 28-jährige sich gegen die Wegnahme weigerte, schlugen die beiden Täter auf den Geschädigten ein bis dieser zu Boden stürzte. Auf dem Boden liegend nahmen die Täter das Bargeld an sich und rannten in unbekannte Richtung weg.

Der erste Täter wurde als männlich, etwa 20-25 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß beschrieben. Er habe schwarze, kurze dunkle Haare und einen Bart gehabt. Er trug neon-orange rosa-weiße Schuhe, eine graue Jogginghose und ein braunes Tanktop. Die zweite Person sei ebenfalls männlich, etwa 1,65 Meter groß und zwischen 20-25 Jahre alt gewesen und habe dunkle Haare gehabt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172/1200) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 21:12

    POL-HG: +++ Suche nach Gleitschirmflieger +++

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Suche nach einem Gleitschirmflieger, Neu-Anspach, Waldgebiete und Feldgemarkung, Samstag, 18.07.2026, 18:25 Uhr (jf) Am Samstagabend gegen 18:25 Uhr beobachteten mehrere Augenzeugen einen Gleitschirmflieger im Bereich Neu-Anspach, welcher sich augenscheinlich in einer Notlage befand. Aufgrund seines Flugverhaltens meldeten mehrere Personen, dass der Gleitschirmflieger möglicherweise ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 14:34

    POL-HG: Weitere Mitteilung über falsche Polizeibeamte +++ Einbruch in Pizzeria

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Weitere Mitteilung über falsche Polizeibeamte, Kronberg, Oberhöchstadt, Mittwoch, 15.07.2026, 22 Uhr (da)Am Donnerstag wurde der Polizei ein weiterer Fall von falschen Polizeibeamten gemeldet. Im Laufe des Abends riefen die Betrüger einen Rentner in Oberhöchstadt an. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und erklärte, man würde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren