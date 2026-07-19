PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Am Friedrichsdorfer Bahnhof ausgeraubt+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

28-jähriger wurde am Bahnhof in Friedrichsdorf ausgeraubt; Friedrichsdorf, Bahnstraße, Bahnhof, Höhe Gleis 1, Samstag, 18.07.2026 gegen 20:25 Uhr

Am Samstagabend ist ein 28-jähriger auf dem Friedrichsdorfer Bahnhof an den Gleisen wartend ausgeraubt worden. Der Geschädigte befand sich gegen 20:25 Uhr an Gleis 1 und wartete auf einen Zug. Als die zwei unbekannte Täter sahen, wie sich der Geschädigte Bargeld in seine Brusttasche steckte, traten diese an den Geschädigten heran und wollten ihm das Geld nehmen. Nachdem der 28-jährige sich gegen die Wegnahme weigerte, schlugen die beiden Täter auf den Geschädigten ein bis dieser zu Boden stürzte. Auf dem Boden liegend nahmen die Täter das Bargeld an sich und rannten in unbekannte Richtung weg.

Der erste Täter wurde als männlich, etwa 20-25 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß beschrieben. Er habe schwarze, kurze dunkle Haare und einen Bart gehabt. Er trug neon-orange rosa-weiße Schuhe, eine graue Jogginghose und ein braunes Tanktop. Die zweite Person sei ebenfalls männlich, etwa 1,65 Meter groß und zwischen 20-25 Jahre alt gewesen und habe dunkle Haare gehabt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172/1200) zu melden.

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