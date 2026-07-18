PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Suche nach Gleitschirmflieger +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Suche nach einem Gleitschirmflieger,

Neu-Anspach, Waldgebiete und Feldgemarkung, Samstag, 18.07.2026, 18:25 Uhr

(jf) Am Samstagabend gegen 18:25 Uhr beobachteten mehrere Augenzeugen einen Gleitschirmflieger im Bereich Neu-Anspach, welcher sich augenscheinlich in einer Notlage befand. Aufgrund seines Flugverhaltens meldeten mehrere Personen, dass der Gleitschirmflieger möglicherweise abgestürzt sein könnte. Die Waldgebiete und die Feldgemarkung wurden von Polizei und Feuerwehr weiträumig nach einer Absturzstelle und der Person abgesucht. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Im Verlauf der Suchmaßnahmen konnte mit dem Gleitschirmflieger Kontakt aufgenommen werden, dieser ist wohlauf, er landete zuvor kontrolliert im Suchgebiet. Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise aus der Bevölkerung.

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